Российские учёные создали материал для компактного хранения водорода

Опубликовано 12 сентября 2025, 18:201 мин.
Российские учёные создали материал для компактного хранения водородаБоргидрид магния и тетрааммиакат боргидрида цинка
Учёные из ФИЦ ПХФ и МХ РАН совместно с Центром водородной энергетики АФК «Система» разработали новый материал для хранения водорода, который может изменить подход к созданию компактных и эффективных энергетических систем, сообщается в Telegram-канале РАН.
Основой работы стали соединения боргидрида магния и тетрааммиаката боргидрида цинка. При их взаимодействии формируется смешанная структура, которая снижает температуру начала выделения водорода, сохраняет экзотермический характер реакции и обеспечивает стабильное хранение с высокой плотностью.
Такой подход особенно важен для автономных и малогабаритных энергетических установок, а также для будущих топливных элементов.
По словам исследователей, новая структура позволяет безопасно и эффективно использовать водород. Это направление считается ключевым для глобальной энергетической трансформации и перехода на чистые источники энергии.