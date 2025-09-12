Российские учёные создали материал для компактного хранения водорода

Основой работы стали соединения боргидрида магния и тетрааммиаката боргидрида цинка. При их взаимодействии формируется смешанная структура, которая снижает температуру начала выделения водорода, сохраняет экзотермический характер реакции и обеспечивает стабильное хранение с высокой плотностью.

Такой подход особенно важен для автономных и малогабаритных энергетических установок, а также для будущих топливных элементов.

По словам исследователей, новая структура позволяет безопасно и эффективно использовать водород. Это направление считается ключевым для глобальной энергетической трансформации и перехода на чистые источники энергии.