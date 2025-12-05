Российские учёные создали «невидимый» сверхпроводящий диод

Диод — это электронный элемент, который пропускает ток только в одну сторону. Его сверхпроводящая версия работает без потерь энергии, поэтому он важен для будущих квантовых компьютеров.

Учёные создали микроскопическую квантовую систему, объединив два разных сверхпроводящих элемента: джозефсоновский переход и нано мостик из ниобия. В обычном режиме диодный эффект был слабым, но при воздействии микроволнового излучения он усилился в десятки раз.

Такой динамический режим позволяет использовать диоды для защиты кубитов — квантовых битов — от помех, повышая стабильность вычислений. Также это открывает путь к сверхбыстрой и экономной электронике, которая передаёт сигналы без потерь энергии. Кроме того, высокая чувствительность системы к микроволновому излучению может использоваться для создания точных сенсоров в медицине и безопасности.