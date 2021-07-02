Российские учёные создали робота-фермера

Робота создали студенты ФПМИ. Farmerbot можно полностью собрать из российских комплектующих. Он предназначен для контроля выращивания растений.

Робот представляет собой алюминиевую раму-ферму, которая перемещается по бортикам грядки на колёсиках. По этой раме также двигается каретка с камерами, сенсорами и механизмами для посадки, полива, прополки и других операций. Роботом управляет специализированный контроллер. Он может даже следить за уровнем воды в резервуаре для полива. Что важно — для работы установки не нужен интернет.