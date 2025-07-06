Российские учёные стали изучать, как мозг готовится к движению после инсульта

Инсульт — это нарушение кровообращения в мозге, которое часто приводит к инвалидности. В 2023 году в России было почти 420 тысяч таких пациентов. Лишь 10−15% полностью восстанавливаются, а около 20% погибают в первый месяц. Шансы на выздоровление зависят от разных факторов, включая активность мозга.

Учёные изучают электрические сигналы в мозге (потенциалы готовности), которые появляются перед движением. Во время экспериментов участники нажимали кнопку после сигнала лампочки — как здоровой, так и пострадавшей рукой. Даже если пациент не мог полноценно нажать, его просили попытаться — и это уже активировало нужные зоны мозга.

Также используются современные методы восстановления. Например, охлаждение мозга помогает повысить уровень сознания, а наркоз с ксеноном — стимулирует образование новых нейронных связей.

Исследования помогают глубже понять, как мозг реагирует на движение, и дают надежду на более точную и эффективную реабилитацию после инсульта.

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