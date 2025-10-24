Российские учёные улучшили лазеры для сварки, медицины и передачи данных

Опубликовано 24 октября 2025, 16:001 мин.
Российские учёные улучшили лазеры для сварки, медицины и передачи данныхСпособ получить ультракороткие импульсы в волоконных лазерах
Волоконные лазеры применяются в резке и сварке металла, медицине и высокоскоростной передаче данных. Российские учёные рассчитали минимально возможную длительность импульса для таких лазеров, что важно для практического использования.
Руководитель Отдела лазерной физики Новосибирского государственного университета Сергей Кобцев показал способ получения пикосекундных импульсов в цельноволоконных лазерах с фиксированной поляризацией. Проблема коротких импульсов возникает из-за повышенной дисперсии и нелинейности. Традиционные методы часто используют громоздкие оптические элементы, теряющие преимущества волоконных лазеров.
Цельноволоконные лазеры отличаются компактностью, эффективным теплоотводом и простотой настройки. Возможность генерации пикосекундных импульсов сохраняет эти преимущества и расширяет область применения лазеров в науке и промышленности, пишут СМИ.