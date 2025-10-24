Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2025, 16:00
1 мин.

Российские учёные улучшили лазеры для сварки, медицины и передачи данных

Способ получить ультракороткие импульсы в волоконных лазерах
Волоконные лазеры применяются в резке и сварке металла, медицине и высокоскоростной передаче данных. Российские учёные рассчитали минимально возможную длительность импульса для таких лазеров, что важно для практического использования.
© upklyak

Руководитель Отдела лазерной физики Новосибирского государственного университета Сергей Кобцев показал способ получения пикосекундных импульсов в цельноволоконных лазерах с фиксированной поляризацией. Проблема коротких импульсов возникает из-за повышенной дисперсии и нелинейности. Традиционные методы часто используют громоздкие оптические элементы, теряющие преимущества волоконных лазеров.

Цельноволоконные лазеры отличаются компактностью, эффективным теплоотводом и простотой настройки. Возможность генерации пикосекундных импульсов сохраняет эти преимущества и расширяет область применения лазеров в науке и промышленности, пишут СМИ.