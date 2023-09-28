Российские учёные улучшили свойства экранопланов

Учёные из СГТУ создали улучшенный экраноплан, который может летать над водой и над сушей. Этот вид транспорта объединяет быстроту самолёта с способностью ходить как судно. Экраноплан обладает высокой стабильностью и маневренностью, что делает его полезным для перевозок в морской авиации, особенно в сложных погодных условиях.

Основной характеристикой нового экраноплана является его двигательная установка, включающая в себя внутреннего сгорания и электродвигатели. Это позволяет адаптировать работу аппарата в зависимости от внешних условий и даже заряжать аккумуляторы при полёте над водой. Такой подход исключает необходимость в тяжёлых аккумуляторных батареях, что сделало систему более устойчивой и способной поднимать большие грузы.

Автором этой разработки стал Александр Клюжин, который подчёркивает её значимость для морской авиации и транспортной инфраструктуры в целом. Новый экраноплан сочетает в себе преимущества различных видов транспорта, что делает его важным достижением в области технической инновации.