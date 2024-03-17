Российские учёные улучшили технологию разработки деталей самолётов

В авиационной промышленности всегда ищут способы сделать самолёты легче, чтобы экономить топливо и летать дальше и быстрее. Для этого часто используют сэндвич-панели, которые состоят из двух прочных слоёв с пористым материалом между ними. Учёные из Пермского Политеха разработали программу для быстрого создания оптимальных сэндвич-структур, что помогает экономить время и материалы.

Сэндвич-панели широко применяются в авиации для различных элементов самолётов, таких как оперение, обшивка и пол кабины. Они обладают высокой прочностью и жёсткостью благодаря особой конструкции. Тонкие слои материала выдерживают нагрузку, а пористый заполнитель улучшает сопротивление и добавляет дополнительные функции, например, звукопоглощение.

С развитием аддитивных технологий появляется возможность создавать сетчатые структуры вместо сотовых. Эти решётчатые структуры могут быть легче и прочнее. Учёные создали программу, которая помогает моделировать и оптимизировать такие конструкции для различных целей. Это открывает новые возможности для создания лёгких и прочных изделий в авиационной и аэрокосмической отраслях.