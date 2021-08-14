Российские учёные усовершенствовали технологию управления компьютером взглядом

Наука и технологии
Сегодня в 17:59
Российские учёные усовершенствовали технологию управления компьютером взглядомОб этом сообщает "Научная Россия"
В Курчатовском институте исследователи усовершенствовали методику взаимодействия человека с компьютером при помощи направления взгляда. Это поможет как инвалидам, так и работникам компаний - операторам.
По словам специалистов, новая разработка позволит эффективнее управлять роботизированными колясками, а также давать оценку состоянию человека в настоящий момент.
При тестировании работы технологии участники выполняли два задания. Первое заключалось в том, что им нужно было отмечать предметы, которые двигались на экране, и менять при этом их цвет. Второе предполагало просто наблюдение за объектами. Программа в каждом случае автоматически определяла, есть ли у пользователя намерение совершить какое-либо действие.
До этого программа могла определять только направление взгляда на неподвижные объекты.
Также отмечается, что сейчас дальнейшие исследования в этой области всё ещё идут.