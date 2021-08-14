Российские учёные усовершенствовали технологию управления компьютером взглядом

По словам специалистов, новая разработка позволит эффективнее управлять роботизированными колясками, а также давать оценку состоянию человека в настоящий момент.

При тестировании работы технологии участники выполняли два задания. Первое заключалось в том, что им нужно было отмечать предметы, которые двигались на экране, и менять при этом их цвет. Второе предполагало просто наблюдение за объектами. Программа в каждом случае автоматически определяла, есть ли у пользователя намерение совершить какое-либо действие.