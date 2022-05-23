Российские учёные узнали, как остановить свет

Исследователи создали математическую модель, описывающую условия и процесс остановки света. Учёные пояснили, что эта ситуация может происходить, если частицы света, фотоны, движутся в определённых нелинейных средах, которые называют резонансными. Такие среды обладают собственным свечением с такой же частотой, как у фотонов. Из-за этого колебания света поглощаются частицами среды, при этом большое количестве энергии передаётся от света материи. Возможен и обратный процесс передачи энергии свету.

Выяснилось, что проходя через резонансно поглощающую среду, фотоны начинают взаимодействовать с ней и формировать сильно связанные состояния возбуждённой материи и света. Фотоны обретают массу и могут даже полностью остановиться.