Российские учёные узнали, как остановить свет

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Российские учёные узнали, как остановить светЭто не противоречит законам физики
Группа учёных из России и Германии рассказала, как происходит самоостановка света. При этом явлении скорость световых импульсов падает в миллионы раз, вплоть до нуля.
Исследователи создали математическую модель, описывающую условия и процесс остановки света. Учёные пояснили, что эта ситуация может происходить, если частицы света, фотоны, движутся в определённых нелинейных средах, которые называют резонансными. Такие среды обладают собственным свечением с такой же частотой, как у фотонов. Из-за этого колебания света поглощаются частицами среды, при этом большое количестве энергии передаётся от света материи. Возможен и обратный процесс передачи энергии свету.
Выяснилось, что проходя через резонансно поглощающую среду, фотоны начинают взаимодействовать с ней и формировать сильно связанные состояния возбуждённой материи и света. Фотоны обретают массу и могут даже полностью остановиться.