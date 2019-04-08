Российские учёные в Крыму получили команду усилить наблюдение за Солнцем

Башенный солнечный телескоп (БСТ-1) Крымской астрофизической обсерватории РАН является одним из крупнейших в Европе солнечных телескопов. Учёные КрАО совместно с с коллегами из США приступили к первой за сорок лет модернизации оборудования. Об этом рассказал журналистам заведующий лабораторией физики Солнца КрАО, доктор физико-математических наук Юрий Цап.

БСТ-1 создан для изучения магнитного поля Солнца. Модернизация позволит провести исследования, которые позволят лучше понять природу процессов на Солнце. Например, учёные смогут спрогнозировать наступит ли на Земле малый ледниковый период.