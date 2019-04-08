Российские учёные в Крыму получили команду усилить наблюдение за Солнцем

Башенный солнечный телескоп (БСТ-1) Крымской астрофизической обсерватории РАН является одним из крупнейших в Европе солнечных телескопов. Учёные КрАО совместно с с коллегами из США приступили к первой за сорок лет модернизации оборудования. Об этом рассказал журналистам заведующий лабораторией физики Солнца КрАО, доктор физико-математических наук Юрий Цап.
БСТ-1 создан для изучения магнитного поля Солнца. Модернизация позволит провести исследования, которые позволят лучше понять природу процессов на Солнце. Например, учёные смогут спрогнозировать наступит ли на Земле малый ледниковый период.
Юрий Цап заявил: «Солнечный телескоп, который находится у нас в крымской обсерватории, проходит сейчас этап модернизации. Наш сотрудник сейчас находится в США. Совместно с американскими учеными мы создаем прибор - так называемый спектрополяриметр для исследования магнитного поля Солнца».
Новое оборудование позволит исследовать магнитное поле, солнечную активность, вспышки в разных линиях спектра на высотах от 100 до 1 тысячи км в солнечной атмосфере и получать высококачественные данные в электронном и оцифрованном виде, что было невозможно ранее. Это первая модернизация телескопа со второй половины 1970-х годов.