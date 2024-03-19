Российские учёные в составе международной группы доказали вращение чёрной дыры

Международная команда исследователей, включая учёных ФИАН и МФТИ, изучила данные радиоинтерферометрических наблюдений за галактикой М87 в 2022 году и обнаружила, что джет, выходящий из чёрной дыры в её центре, периодически меняет своё направление. Это указывает на то, что центральная чёрная дыра вращается. Данные опубликованы в Nature.

Галактика М87 привлекает астрофизиков своей сверхмассивной чёрной дырой в центре, которая является активным источником излучения в различных диапазонах электромагнитного спектра. Выбрасываемая из дыры плазменная струя, называемая джетом, наблюдается за пределами галактики и уже долгое время привлекает внимание учёных.

Учёные отметили изменения в направлении струи джета, которые могут быть вызваны активностью чёрной дыры, вбросом вещества или плазменными неустойчивостями. Исследователи проанализировали 170 изображений, полученных с 2000 по 2022 год, и обнаружили систематические колебания направления джета. Эти наблюдения помогают понять, как работает сверхмассивная чёрная дыра и как это влияет на окружающий космос.