Российские учёные впервые клонировали телёнка

Клонированного телёнка получили исследователи ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста и Московского государственного университета. Как пишет «Российская газета», главное в этом событии — открытие возможности получать породы с улучшенными свойствами.

Учёные пояснили, что для клонирования животных с необходимыми свойствами, нужно иметь клетки-доноры, которые правильно отредактированы, и исследователи в этом уверены. Сообщается, что для этого всю работу по редактированию генома учёные переносят в культуру клеток-доноров, из которых затем можно получить клонированных животных.

Так специалисты смогут выводить скот, который будет устойчив к заболеваниям или иметь особый состав молока. Изменения будут совершаться в пробирке.

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