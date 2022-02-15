Российские учёные выяснили, кто больше заботится об экологии: мужчины или женщины

Учёные из Высшей школы экономики (ВШЭ) в ходе исследования определили наиболее важные социальные, политические, психологические факторы, влияющие на заботу об окружающей среде у россиян. Для этого проводился опрос, в котором участвовали 462 человека. Средний возраст участников составлял 37 лет, 56,7% всех опрошенных были женского пола.

Также для оценки и измерения поведения жителей РФ эксперты создали шкалу, включающую 33 пункта. В ней выделялись пять групп поведения: социальное поведение, экопокупки, ресурсосбережение, управление личными отходами, связанные с климатом действия. Выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, проявляют заботу об окружающей среде. Например, они покупают экотовары чаще.