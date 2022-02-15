Российские учёные выяснили, кто больше заботится об экологии: мужчины или женщины

Российские учёные выяснили, кто больше заботится об экологии: мужчины или женщиныИ какие факторы влияют на заботу об окружающей среде
Учёные из Высшей школы экономики (ВШЭ) в ходе исследования определили наиболее важные социальные, политические, психологические факторы, влияющие на заботу об окружающей среде у россиян. Для этого проводился опрос, в котором участвовали 462 человека. Средний возраст участников составлял 37 лет, 56,7% всех опрошенных были женского пола.
Также для оценки и измерения поведения жителей РФ эксперты создали шкалу, включающую 33 пункта. В ней выделялись пять групп поведения: социальное поведение, экопокупки, ресурсосбережение, управление личными отходами, связанные с климатом действия. Выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, проявляют заботу об окружающей среде. Например, они покупают экотовары чаще.
Интересна связь между уровнем образования, дохода и отношением к заботе об экологии. Чем выше был уровень образования людей, тем больше экологически чистых товаров они покупали. С доходом всё оказалось наоборот: более обеспеченные жители России часто выбирали менее полезные для окружающей среды варианты.
Что касается политических ценностей и проэкологического (связанного с заботой об окружающей среде, климате) поведения, то результаты опроса показали следующее. Если человек верил в свободный рынок, то он выбирал неэкологичные варианты действий, если он придерживался эгалитаризма (основная идея такой концепции - в обществе у всех должны быть равные возможности, социальные и гражданские права), то прежде всего выбирал то, что пойдёт на пользу обществу. Если же участник опроса выступал за традиционные ценности, то он старался заботиться о климате и окружающей среде.