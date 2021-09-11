Наука и технологии
Сегодня в 13:53

Российские ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

БМД-4М
На стратегических учениях «Запад-2021» воздушно-десантные войска России впервые десантируют батальон на новейших боевых машинах БМД-4М. Всего единиц техники на парашютных системах будет 30 штук.
Российские ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

Эти многокупольные парашютные системы позволяют выполнять десантирование тяжёлой техники. После приземления она быстро переводится в боевое положение. Готовые к учениям БМД уже вывели на аэродром Дягилево под Рязанью. Там их погрузят в 15 военно-транспортных самолётов Ил-76. Десантирование будет произведено на площадку приземления Житово.

«Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования», — рассказал заместитель командира Тульского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Серпухов.

После приземления десантники отработают задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, а также блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.