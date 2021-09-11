Российские ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин

Эти многокупольные парашютные системы позволяют выполнять десантирование тяжёлой техники. После приземления она быстро переводится в боевое положение. Готовые к учениям БМД уже вывели на аэродром Дягилево под Рязанью. Там их погрузят в 15 военно-транспортных самолётов Ил-76. Десантирование будет произведено на площадку приземления Житово.

«Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования», — рассказал заместитель командира Тульского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Серпухов.

После приземления десантники отработают задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, а также блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.