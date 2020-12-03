Российские ведомства могут остаться без антивирусов в новом году

Как пишет РБК, в середине ноября Минцифры опубликовало изменения в постановление правительства, в которых предлагается отменить централизованную закупку программного обеспечения. Сейчас закупать антивирусы и офисные программы может только Минцифры. Если же изменения примут, то этим будет заниматься каждое ведомство самостоятельно. Проблема в том, что не все из них успеют провести закупки до окончания срока действия лицензий.

Например, 1 января 2021 года лицензии «Доктор Веб» заканчиваются у Росреестра, Федерального казначейства, Росстата и др.

В итоге ведомствам придётся либо использовать пиратские копии ПО, либо небезопасные бесплатные версии, либо нарушить сроки.