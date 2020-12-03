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Российские ведомства могут остаться без антивирусов в новом году
Потому, что истекают сроки действия лицензий, а обновить их могут не успеть
Глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заявил, что российские ведомства могут остаться без антивирусов и офисных программ в новом 2021 году. У ПО истекает срок действия лицензий, а обновиться могут не успеть из-за изменений.
Как пишет РБК, в середине ноября Минцифры опубликовало изменения в постановление правительства, в которых предлагается отменить централизованную закупку программного обеспечения. Сейчас закупать антивирусы и офисные программы может только Минцифры. Если же изменения примут, то этим будет заниматься каждое ведомство самостоятельно. Проблема в том, что не все из них успеют провести закупки до окончания срока действия лицензий.
Например, 1 января 2021 года лицензии «Доктор Веб» заканчиваются у Росреестра, Федерального казначейства, Росстата и др.
В итоге ведомствам придётся либо использовать пиратские копии ПО, либо небезопасные бесплатные версии, либо нарушить сроки.