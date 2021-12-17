Российские вертолётоносцы вооружили безэкипажными катерами

Наука и технологии
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Российские вертолётоносцы вооружили безэкипажными катерамиОни будут помогать в ликвидации морских мин
Стало известно, что новейшие универсальные десантные корабли-вертолётоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» оснастят противоминными безэкипажными катерами (БЭК) российской разработки.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли. В целом, вертолётоносцы получат противоминный комплекс, состоящий из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. По информации источника, на борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК.
Эти безэкипажные катера будут самостоятельно обнаруживать и опознавать морские мины. Для этого они будут использовать бортовую гидроакустическую станцию и магнитометры. Мины будут уничтожать дистанционно управляемые подводные аппараты. Это позволит вертолётоносцам самостоятельно решать боевые задачи в дальней морской зоне без поддержки противоминных сил флота.
Источник: ТАСС