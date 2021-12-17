Российские вертолётоносцы вооружили безэкипажными катерами

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли. В целом, вертолётоносцы получат противоминный комплекс, состоящий из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. По информации источника, на борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК.

Эти безэкипажные катера будут самостоятельно обнаруживать и опознавать морские мины. Для этого они будут использовать бортовую гидроакустическую станцию и магнитометры. Мины будут уничтожать дистанционно управляемые подводные аппараты. Это позволит вертолётоносцам самостоятельно решать боевые задачи в дальней морской зоне без поддержки противоминных сил флота.