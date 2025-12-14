Российские вертолёты Ми-8 поставили Крайнему Северу и Дальнему Востоку

Два вертолёта пополнят парк авиакомпании «Поляр-Авиа» в Магадане. Они будут использоваться для транспортных и санитарных перевозок, а также для тушения лесных пожаров. Третий вертолёт направлен в амурское предприятие «Авиабаза» для аналогичных задач.

Поставка осуществляется в рамках программы обновления вертолётного парка России при поддержке Минпромторга. Как отмечают в холдинге, Ми-8 ценятся за надёжность, способность работать в сложных погодных условиях (от −50 до +50°C) и не требовать ангарного хранения.

Вертолёты оборудованы дополнительными топливными баками для работы на больших расстояниях, имеют салон на 23 места и могут перевозить до 4 тонн груза на внешней подвеске. Их также можно быстро оснастить медицинскими модулями.