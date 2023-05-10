Российские Visa и MasterCard начали принимать некоторые зарубежные сервисы аренды жилья

Пресс-служба Trip.com подтвердила, что они уже несколько месяцев сотрудничают с российской компанией, что позволяет им принимать к оплате различные российские карты, такие как Visa, Mastercard, Мир и UnionPay.

Помимо Trip.com, американский сервис бронирования отелей Expedia и базирующаяся в ОАЭ компания City.Travel также начали принимать к оплате российские карты. Expedia в настоящее время поддерживает Visa и Mastercard, а City.Travel принимает любые российские карты.

Эксперты отрасли прогнозируют, что количество сервисов, принимающих российские карты, будет постепенно увеличиваться, предоставляя более удобные варианты оплаты для российских путешественников.