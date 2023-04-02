Российские Visa и Mastercard вновь принимаются авиакомпанией Fly Dubai и не только

Другая авиакомпания - Emirates - также принимает российские кредитные карты для покупки билетов, хотя транзакция должна быть совершена не позднее чем за 10 дней до вылета, также придется запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать отправленный QR-код для перевода денег.

Однако, помимо стоимости билета, пассажирам придется заплатить авиакомпании дополнительный сбор. Fly Dubai взимает 2 тысячи рублей с человека, а Emirates - 1,5 тысячи рублей с человека.