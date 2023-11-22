Российские ВКС получили новые фронтовые бомбардировщики Су-34

14:47, 22 ноября 2023
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Российские ВКС получили новые фронтовые бомбардировщики Су-34Об этом заявил производитель
Госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским Военно-космическим силам новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятие уже приступило в выполнению гособоронзаказа на следующий год.
«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — заявили в «Ростехе».