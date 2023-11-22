Российские ВКС получили новые фронтовые бомбардировщики Су-34

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятие уже приступило в выполнению гособоронзаказа на следующий год.

«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — заявили в «Ростехе».