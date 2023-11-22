Наука и технологии
14:47, 22 ноября 2023
1 мин.

Российские ВКС получили новые фронтовые бомбардировщики Су-34

Об этом заявил производитель

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским Военно-космическим силам новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятие уже приступило в выполнению гособоронзаказа на следующий год.

«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — заявили в «Ростехе».

Новости партнеров
Новости партнеров