Российские власти допустили включение киберспорта в программу Олимпийских игр

По мнению министра, у киберспорта есть большой потенциал. Кроме того, это не просто спорт, а возможность для подготовки специалистов в области IT. Тем не менее, пока киберспорт нельзя назвать полностью сформированным.

«Должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта», — подчеркнул министр.

По его мнению, признание киберспорта полноценным видом спорта обсуждается не только в России, но и во всём мире.

Напомним, недавно институт развития интернета предложил Министерству просвещения России ввести факультативные занятия по киберспорту в школьную программу. Это, по мнению специалистов, увеличит в будущем число IT-специалистов.