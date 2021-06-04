В «большую четвёрку» входят МТС, Вымпелком с брендом «Билайн», МегаФон и Tele2. Глава ФАС отметил, что сейчас россияне получают большое количество спам-звонков. В 2020 году, например, служба получила 16 тысяч жалоб на рекламу, из которых 3 тысячи были жалобами на звонки.

Операторы связи уже разработали специальные методы для блокировки рекламных обзвонов. Но для эффективной борьбы со спамерами мобильным операторам нужно объединиться. Поэтому и будут устраиваться общеотраслевые инициативы для борьбы с проблемой. «Голосовой спам перестанет существовать, только когда операторские системы охватят весь рынок», — заявил представитель Tele2.