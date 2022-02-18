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Российские власти начнут бороться с «инфоцыганами»Уже готовят конкретные предложения
Термином «инфоцыгане» (который многие считают неполиткорректным) обозначают людей, продающих информационные продукты, например курсы, которые не имеют никакой практической ценности. В Госдуме обратили внимание на проблему и выдвинули ряд идей по регулированию.
Как пишет «РИА Новости», депутаты Госдумы РФ заявили, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли информационных продуктов, тех самых «инфоцыган».
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявили о необходимости создать рабочую группу по регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей.
Представители законодательной власти подготовят конкретные предложения к следующему заседанию. Лантратова также уже говорила журналистам, что планирует подготовить в весеннюю сессию законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.
Источник: РИА Новости