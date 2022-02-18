Российские власти начнут бороться с «инфоцыганами»

Как пишет «РИА Новости», депутаты Госдумы РФ заявили, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли информационных продуктов, тех самых «инфоцыган».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявили о необходимости создать рабочую группу по регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей.

Представители законодательной власти подготовят конкретные предложения к следующему заседанию. Лантратова также уже говорила журналистам, что планирует подготовить в весеннюю сессию законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.