Российские власти начнут давать деньги разработчикам патриотических компьютерных игр

Как пишет «Коммерсант», власти предлагают помогать деньгами разработчикам игр, популяризующих русскую культуру и историю. К ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин должны представить предложения по созданию фонда. В Минцифры заявили, что эту идею предложили участники рынка. Источники «Коммерсанта» сообщили, что это были Mail.ru Group и «Яндекс». Ещё один источник добавил, что идею поддерживает Администрация президента.

Сообщается, что Фонд игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта. Один из экспертов отметил, что на субсидии могли бы рассчитывать проекты по Великой Отечественной войне, например. .