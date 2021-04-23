Наука и технологии
Сегодня в 11:38
Российские власти начнут давать деньги разработчикам патриотических компьютерных игр
Появится подобие Фонда кино, только для игр
СМИ сообщили, что российское правительство хочет создать фонд для поддержки разработчиков патриотических игр. Участники рынка считают, что так власти хотят использовать индустрию игр в пропагандистских целях.
Как пишет «Коммерсант», власти предлагают помогать деньгами разработчикам игр, популяризующих русскую культуру и историю. К ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин должны представить предложения по созданию фонда. В Минцифры заявили, что эту идею предложили участники рынка. Источники «Коммерсанта» сообщили, что это были Mail.ru Group и «Яндекс». Ещё один источник добавил, что идею поддерживает Администрация президента.
Сообщается, что Фонд игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта. Один из экспертов отметил, что на субсидии могли бы рассчитывать проекты по Великой Отечественной войне, например. .