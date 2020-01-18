Российские власти назвали причиной, по которой Яндекс плохо борется с детской порнографией

Перевод материала опубликовал сайт Inc. Russia. Речь идёт о «чёрных списках» сайтов и изображений с детской порнографией, которые составляет лондонская некоммерческая организация Internet Watch Foundation (IWF). Данные списки используют Google и Bing, а вот «Яндекс» — нет.

В материале приводятся слова заместителя гендиректора IWF, который утверждает, что «Яндекс» хочет присоединиться к IWF, но компании «мешают».

«„Это приказ сверху“, — так они мне сказали. Я думаю, они пытались сказать, что это приказ Путина», — заявил собеседник.

«Яндекс» же утверждает, что разработала собственные технологии для предотвращения доступа к незаконному контенту, в частности к детской порнографии. Однако эксперты считают, что технологии российской компании менее эффективны, чем западные.