Российские власти объяснили разблокировку Telegram невозможностью его блокировки

Что ещё интереснее, Волин сообщил, что запрета на использование мессенджера в России не было. Также причиной, по которой власти пошли на уступки и перестали пытаться блокировать Telegram, официально назвали готовность представителей мессенджера сотрудничать с властями в борьбе с терроризмом.

О том, что Telegram невозможно заблокировать на территории России СМИ и эксперты писали ещё в 2018 году. Тем не менее, Роскомнадзор два года официально боролся с мессенджером. Ведомство блокировало несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, как утверждалось, люди использовали для обхода блокировок.