Российские власти откажутся от термина «QR-код»

Об этом журналисты пишут со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

Отмечается, что власти хотят уточнить использование терминов. Так, QR-код лишь введёт на ссылку с информацией о вакцинации или о том, что человек перенёс болезнь. Сам документ должен называться как-то иначе, считают чиновники.

Сейчас тестируются разные варианты названий. Среди них «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.

Российские власти опираются на опыт других стран. Во многих тоже введена система QR-кодов, но в публичном поле используются другие названия, например, Health pass, Covid Save Ticket, Green pass и т.д.