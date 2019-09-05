Российские власти отследят самые влиятельные сайты в рунете

Пока точного представления о системе ни у кого нет. Чиновники предлагают разные идеи о работе системы, а также о том, какие именно данные она будет собирать. Аналогами её можно назвать методику измерения телевизионной аудитории и систему учёта кинобилетов.

«Ведомости» пишут, что онлайн-площадки пока неохотно публикуют детальную информацию о своих пользователях, и чиновникам это не нравится. Они убеждены, что прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента.

В первую очередь новая система будет учитывать показы российского профессионального видеоконтента, также она будет мониторить показы интернет-рекламы для целей налогообложения.

И ещё одна из целей создания системы учёта — анализ того, какие площадки больше всего влияют на мнение россиян. Как рассказали источники «Ведомостей», после прямой линии с Путиным в 2019 году администрация президента так и не смогла оценить аудиторию. А хотелось бы.