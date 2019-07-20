Российские власти перестанут считать пиво алкоголем

Пиво в России не всегда законодательно имело тот же статус, что и другие алкогольные напитки. Приравнивание напитка к алкоголю случилось в 2011 году. Поэтому теперь розничные продавцы не имеют права продавать его несовершеннолетним, в ночное время, в интернете, в бутылках объёмом более 1,5 литров. По данным Росстата с 2011 года в стране снижаются производство и потребление пива (за исключением 2018 года, когда был ЧМ).

Эксперты считают регулирование пивоваренной отрасли в России одним из самых жёстких в мире. Во многих других странах пиво не считается алкоголем.

Теперь же Минпромторг намерен направить свои предложения другим ведомствам для согласования. Однако в Минздраве к идее уже отнеслись с долей скепсиса.