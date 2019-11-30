Российские власти порекомендовали пользоваться Telegram

Депутат Андрей Луговой отметил, что преимущество мессенджера в том, что он разработан российскими гражданами. Однако чиновнику жаль, что владельцы Telegram не договорились с властью. При этом вина лежит на обеих сторонах. «... иметь в России свой мессенджер, которым на сегодняшний день пользуется около 300 миллионов человек, — это серьёзная история», — отметил Луговой.

Депутат также призвал основателя Telegram Павла Дурова осознать, что он является продуктом воспитания и образования России. Поэтому ему следует пытаться договориться с властями страны.