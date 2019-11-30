Наука и технологии
Сегодня 18:26
Российские власти порекомендовали пользоваться Telegram
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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов закона о «суверенном рунете» заявил, что пользуется мессенджером Telegram и всем его рекомендует.
Депутат Андрей Луговой отметил, что преимущество мессенджера в том, что он разработан российскими гражданами. Однако чиновнику жаль, что владельцы Telegram не договорились с властью. При этом вина лежит на обеих сторонах. «... иметь в России свой мессенджер, которым на сегодняшний день пользуется около 300 миллионов человек, — это серьёзная история», — отметил Луговой.
Депутат также призвал основателя Telegram Павла Дурова осознать, что он является продуктом воспитания и образования России. Поэтому ему следует пытаться договориться с властями страны.