Российские власти предложили HP, Acer и Lenovo предустанавливать отечественные системы на ПК

Наука и технологии
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Российские власти предложили HP, Acer и Lenovo предустанавливать отечественные системы на ПКДля поддержки российских разработчиков
Стало известно, что Минцифры ведёт переговоры с HP, Acer и Lenovo — производителям предложили предустанавливать российские операционные системы на ноутбуки и компьютеры.
Минцифры провело совещание с разработчиками российского софта и зарубежными производителями электроники, пишет «Коммерсант». Ведомство хочет, чтобы на ПК, которые поставляются в Россию без операционных систем, предустанавливали российские ОС. Это должно «стимулировать отечественных разработчиков программной продукции».
Всего хотят установить отечественные системы на 100 тысяч ноутбуков и компьютеров. Эксперимент планируется запустить уже в первом квартале 2022 года. Если всё пройдёт успешно, то намерены выйти на 1 млн установок ОС в год.
Речь идёт об операционных системах Astra Linux и ALT Linux.
Источник: Коммерсант