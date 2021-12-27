Российские власти предложили HP, Acer и Lenovo предустанавливать отечественные системы на ПК

Минцифры провело совещание с разработчиками российского софта и зарубежными производителями электроники, пишет «Коммерсант». Ведомство хочет, чтобы на ПК, которые поставляются в Россию без операционных систем, предустанавливали российские ОС. Это должно «стимулировать отечественных разработчиков программной продукции».

Всего хотят установить отечественные системы на 100 тысяч ноутбуков и компьютеров. Эксперимент планируется запустить уже в первом квартале 2022 года. Если всё пройдёт успешно, то намерены выйти на 1 млн установок ОС в год.

Речь идёт об операционных системах Astra Linux и ALT Linux.