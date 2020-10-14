Российские власти предложили перенести совещания в недавно разблокированный Telegram

Песков рассуждал о пандемии в интервью «Российской газете». Он заявил, что этот период научил власти тому, что «иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах...». По словам Пескова, для новой системы госуправления «прекрасно подходят решения на базе Telegram». Мессенджер позволяет создать группу, включить туда людей, сделать простейший контроль задач и начать их решать. Это, по мнению Пескова, более эффективный путь.