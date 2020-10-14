Наука и технологии
Сегодня 15:19
Российские власти предложили перенести совещания в недавно разблокированный Telegram
Так, говорят, эффективнее
Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил журналистам, что совещания можно перенести в Telegram. Этот мессенджер долгое время был запрещён в России, но летом 2020 его разблокировали.
Песков рассуждал о пандемии в интервью «Российской газете». Он заявил, что этот период научил власти тому, что «иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах...». По словам Пескова, для новой системы госуправления «прекрасно подходят решения на базе Telegram». Мессенджер позволяет создать группу, включить туда людей, сделать простейший контроль задач и начать их решать. Это, по мнению Пескова, более эффективный путь.