Российские власти призвали клеить на окна изображения хищников

Картинки должны будут отпугивать птиц. Тогда они не будут подлетать к окнам слишком близко и разбиваться о стёкла. Департамент заговорил о проблеме из-за сообщений в соцсетях. Пользователи опубликовали фото со свиристелями рядом с метро «Алма-Атинская», которые погибли, столкнувшись со стеклянными стенами станции.

Как рассказал глава ведомства, в других странах люди часто наклеивают на окна изображения хищников, и опыт показывает, что птицы, правда, боятся их, и потому реже погибают от столкновения со стеклом.