Российские власти профинансируют вживление чипов в мозг человека

Как пишет «Коммерсант», федеральную программу уже одобрил Владимир Путин. Её стоимость оценивается в 54 млрд рублей. Программа рассчитана до 2029 года.

Она позволит развивать технологий нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять компьютером с помощью электрических сигналов мозга. Для этого в череп человека нужно вживить чип. В планах авторов программы даже создать интерфейсы для управления самолётами и АЭС.

Эксперты отметили, что технологии «мозг—компьютер» уже давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний. Также они добавили, что у нашей страны есть ряд преимуществ по части разработки нейроинтерфейсов, в том числе наличие высококлассных учёных.