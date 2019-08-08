Российские власти рассказали о большом количестве DDoS-атак из США

Об этом он сообщил в ходе встречи рабочей группы, во время которой обсуждалось вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела России. Сенатор рассказал, что количество DDoS-атак исчисляется миллиардами. И это угроза безопасности государства. По его словам, тот факт, что более половины атак ведутся с территории США, подтверждают эксперты ООН.

Также на встрече член Центризбиркома РФ сообщил, что перед единым днём голосования возрастает число хакерских атак на сайт комиссии и на экспериментальный ресурс по электронному голосованию. Напомним, в этом году единый день голосования состоится 8 сентября.