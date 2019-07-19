Российские власти разрешат ФСБ отменять любые зарубежные рейсы

Что подразумевается под «угрозой национальной безопасности» не совсем ясно. Юристы отмечают, что данная формулировка довольно размытая.

При этом перевозчики должны будут направлять в Росавиацию следующие данные: количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полёта с указанием пунктов посадок, пунктов и расчётного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств. Эта информация будет пересылаться сразу спецслужбам. Данные нужно будет предоставлять не менее, чем за 30 минут перед вылетом. Если авиакомпания этого не сделает, то при повторном нарушении Росавиация обязана приостановить её международные полёты на месяц.

Авиакомпания Smartavia рассказала «Коммерсанту», что перевозчики уже так или иначе предоставляют данную информацию в «соответствующие органы». По версии компании, под «угрозой безопасности» имеется в виду безопасность российских граждан и самолётов.

Сообщается, что предложения минтранса проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.