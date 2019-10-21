Российские власти решили регулярно проводить учения по изоляции интернета

Согласно документу, учения должны будут проводиться не реже одного раза в год. Участвовать в них будут операторы связи, владельцы технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу России, организаторы распространения информации в интернете. Проводить учения будут Минкомсвязь, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСТЭК, Россвязь, Роскомнадзор, а также региональные власти.

Что касается самих тренировок, то они будут представлять собой «совокупность технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости» российского сегмента интернета. В ходе учений будут оттачивать навыки обнаружения угроз устойчивому интернету, проверять сценарии реагирования на них и отрабатывать механизмы восстановления сетей связи во время ЧС.