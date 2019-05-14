Российские власти считают Telegram средством массовой информации

Судебное разбирательство касалось депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника, главного редактора издания «Мы можем.ru» Василия Романова и временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. В данном издании была опубликована статья, в которой с ссылкой на несколько Telegram-каналов сообщалось, что Беглов приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистским войскам. Одним из этих каналов-источников был «Занавеска Закса».

Депутат Резник потребовал признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство, а также удалить её. Суд не стал удовлетворять иск депутата, так как счёл, что на автора публикации в «Мы можем.ru» не может быть возложена ответственность, ведь он дословно процитировал сообщение, опубликованное другим средством массовой информации. Таким образом, суд признал Telegram-канал средством массовой информации.