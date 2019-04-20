Российские власти собираются привлечь в Крым цифровых «головастиков»

Об этом депутат рассказал РИА Новости. Ранее стало известно, что власти Крыма рассматривают возможность создания в регионе аналога «Кремниевой долины». Как заявлял глава Крыма, на полуострове есть все необходимые трудовые ресурсы. По предварительным подсчётам постройка IT-кластера потребует 300 миллионов рублей. Поддержать проект собирались «Ростех», «Ростелеком» и «Глонасс».

Аксаков отметил, что корпорациям надо выкупить землю и начать строительство. «Многие люди с удовольствием приедут, цифровые “головастики”», — добавил депутат. По его мнению, технические таланты в Крыму будут развивать различные идеи, которые потом внедрятся во все сферы экономики.