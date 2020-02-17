Наука и технологии
Сегодня 19:22
Российские власти сообщили о вероятности перехода на контрактную систему в армии
Но пока есть необходимость в срочной службе
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сделал ещё одно интересное заявление. Представитель российской власти сообщил о вероятности перехода на контрактную систему в армии.
По его словам, это может случиться в перспективе, но пока России необходимо держать мобилизационный резерв, который формируется за счёт срочников.
Глава комитета рассказал, что в каждый набор по срочной службе армия получает по 150 тысяч человек. Однако можно набирать и больше.
«Я думаю, что со временем, может, мы и перейдём на полное оснащение армии контрактниками», — отметил представитель власти.
Собеседник также сообщил, что сейчас в российской армии служат примерно 400 тысяч контрактников. Они имеют хорошую подготовку, профильное среднее специальное или высшее образование.