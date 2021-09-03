Российские власти стали чаще запрашивать пользовательские данные у Яндекса

Стало известно, что общее количество запросов о пользовательских данных в первой половине 2021 года составило 19,65 тысячи. Это больше, чем было во втором полугодии 2020-го — 16,87 тысячи.

Яндекс отказался выдавать пользовательские данные в 21% случаев. При этом компания рассматривает только те запросы, которые поступают по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям.

Кроме того, Яндекс рассказал, сколько было получено запросов на удаление из поисковой выдачи ссылок на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о пользователе. Запросов на удаление неактуальной информации было получено 4405. 58% из них Яндекс отклонил.

Помимо этого, с 1 июня 2021 года Яндекс разрешает пользователям скачать архив со своими данными и удалит их. За месяц компания получила 54 885 запросов на удаление данных.