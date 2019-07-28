Российские власти связали с разработкой вируса, маскирующегося под приложение Pornhub

Название этой компании — «Специальный технологический центр» (СТЦ). О ней миру известно уже давно. США ввели против компании санкции ещё в 2016 году из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в президентские выборы.

Эксперты утверждают, что разработанный СТЦ вирус Monokle собирает пароли и превращает смартфоны в прослушивающие устройства. Оказалось, что вредоносное ПО заражает устройства на Android с 2016 года. Но в начале 2018 активность вируса возросла.

Специалисты также проанализировали выборку скопированных приложений и выяснили, что Monokle в основном ориентируется на англоговорящих граждан, жителей Кавказа и неравнодушных к радикальной сирийской группировке Ахрар-аш-Шам (запрещена в России) людям.

Как именно поддельные приложения попадают на смартфоны пользователей, эксперты не рассказали.