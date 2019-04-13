Российские власти уточнили определение незаконных шпионских гаджетов

Согласно новым поправкам, шпионскими устройствами могут считаться технические средства, специально созданные для скрытой слежки. Законодательное определение будут дополнять статью 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Эта статья предусматривает для нарушителя лишение свободы сроком до 4 лет.

По итогам первого чтения также было решено раскрыть в законопроекте термин «специальные технические средства», чтобы избежать иносказательности.

Под старое определение «шпионских устройств» попадали множество безобидных гаджетов. Например, радионяни и GPS-трекеры для отслеживания домашних животных.