Российские власти вскоре завершат проверку операторов связи из-за повышения цен

В ФАС рассказали, что будут проанализированы более четырёх тысяч тарифных планов. Служба в кратчайшие сроки завершит проверку на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Напомним, в декабре 2019 года «Мегафон» и «Билайн» сообщили абонентам, что стоимость некоторых архивных тарифов повысится в 2020 году. У первого оператора повышение цен было запланировано на 13 января, а у второго — на 16 января.

Также о повышении цен предупредили Tele2 и МТС. По этой причине ФАС направила компаниям запросы с требованием предоставить до 31 января сведения о тарифных планах в России. Служба также направила отдельный запрос в МТС в связи с заявлениями о прекращении опций «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия +» в путешествиях по Республике Крым и Севастополю.