Российские власти выступили против продажи лекарств по рецепту в интернете

Оно вынесло отрицательное заключение на поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами. Эти поправки предусматривали разрешение на онлайн-продажу рецептурных препаратов с 1 января 2022 года.

На самом деле данный законопроект был принят ещё в 2017 году, но в его первоначальной редакции была указана онлайн-продажа только безрецептурных препаратов.

Что касается последней версии, то правительство отметило, что в законопроекте не урегулированы вопросы, связанные с порядком учёта рецептурных бланков, а также проверки достоверности рецептов, направляемых в аптеку дистанционным способом. Также в документе ничего не говорится о процедуре идентификации покупателей рецептурных лекарств.

Интересное, что мнение правительства разделяют представители аптечной розницы.