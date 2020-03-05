Российские власти заявили о зарубежной киберугрозе для страны

«И каждый раз, когда мы сталкиваемся с элементами ЧС, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место», — отметил Песков.

Тот факт, что их источником являются хакеры из-за рубежа, якобы доподлинно установлен. Об этом пресс-секретарь президента рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, обеспокоена ли российская власть киберугрозой после информационных вбросов про распространение коронавируса в Москве.

Напомним, ложные сообщения о вспышке коронавируса в столице появились в сети 2 марта. Тогда начала распространяться аудиозапись, на которой девушка сообщила о якобы 20 тысячах заболевших в Москве.