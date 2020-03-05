Наука и технологии
Сегодня 21:01
Российские власти заявили о зарубежной киберугрозе для страны
Особенно во время ЧС
Представитель российских властей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о зарубежной киберугрозе для страны. По его словам, Россия подвергается постоянным информационным атакам, и они усугубляются во время чрезвычайных ситуаций.
«И каждый раз, когда мы сталкиваемся с элементами ЧС, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место», — отметил Песков.
Тот факт, что их источником являются хакеры из-за рубежа, якобы доподлинно установлен. Об этом пресс-секретарь президента рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, обеспокоена ли российская власть киберугрозой после информационных вбросов про распространение коронавируса в Москве.
Напомним, ложные сообщения о вспышке коронавируса в столице появились в сети 2 марта. Тогда начала распространяться аудиозапись, на которой девушка сообщила о якобы 20 тысячах заболевших в Москве.