Российские водители смогут показывать QR-код вместо прав

Сейчас ведутся проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов. Когда именно станет доступна услуга, пока неясно.

Отмечается, что сейчас основная функция «Госуслуги Авто» — возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. В пресс-релизе ведомств говорится, что эксплуатация сервиса показала успехи и продолжается на всей территории России.

В декабре начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что выдача электронных паспортов в России должна начаться с января 2023 года.