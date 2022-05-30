Российские водители смогут показывать QR-код вместо прав

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Российские водители смогут показывать QR-код вместо правСроки внедрения технологии, впрочем, неясны
Минцифры России и МВД России запускают новую цифровую услугу. Скоро россияне смогут показывать водительское удостоверение и полисы ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто».
Сейчас ведутся проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов. Когда именно станет доступна услуга, пока неясно.
Отмечается, что сейчас основная функция «Госуслуги Авто» — возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. В пресс-релизе ведомств говорится, что эксплуатация сервиса показала успехи и продолжается на всей территории России.
В декабре начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что выдача электронных паспортов в России должна начаться с января 2023 года.