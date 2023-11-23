Российские военнослужащие угнали БТР прямо на глазах украинских войск

Российские военнослужащие угнали БТР прямо на глазах украинских войскПрям как в фильмах
В результате дерзкой операции, которая может сравниться с голливудскими сценами ограблений, российские военные успешно угнали западный бронетранспортер YRP-765 прямо на глазах у украинских войск. Об этом рассказал командир танкового батальона майор Евгений Волков в интервью, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Его слова приводит Лента.ру.
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Майор Волков рассказал, что после сокрушительного поражения украинских войск на их пути была обнаружена брошенная техника противника. Воспользовавшись случаем, российское командование решило захватить технику, и российский батальон смело въехал на территорию на танке. «Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме "Армия-2023"», – сообщил Евгений Волков.
Танковый батальон успешно отразил все украинские контратаки в районе Работино и Вербового на запорожском направлении. За проявленный героизм в ходе спецоперации майор Волков награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.