Российские военнослужащие угнали БТР прямо на глазах украинских войск

Майор Волков рассказал, что после сокрушительного поражения украинских войск на их пути была обнаружена брошенная техника противника. Воспользовавшись случаем, российское командование решило захватить технику, и российский батальон смело въехал на территорию на танке. «Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме "Армия-2023"», – сообщил Евгений Волков.

Танковый батальон успешно отразил все украинские контратаки в районе Работино и Вербового на запорожском направлении. За проявленный героизм в ходе спецоперации майор Волков награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.