Российские военные базы в Средней Азии получат «грузовики с пушками»

Речь идёт о специальных машинах на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов». На них можно установить и пулемёты, и автоматические гранатомёты, и даже противотанковые ракетные комплексы.

Сообщается, что такие бронегрузовики наиболее эффективны против излюбленной боевой техники террористов — вооружённых пикапов. Российские военные называют такие машины тачанками и джихад-мобилями.

Издание «Известия» отметило, что наращивание российских сил на среднеазиатском направлении происходит на фоне роста активности экстремистов на территории Афганистана.

Отмечается, что первые бронегрузовики уже поступили на авиабазу Кант в Киргизии и на 201-ю военную базу в Таджикистане.