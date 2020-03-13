Наука и технологии
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Российские военные базы в Средней Азии получат «грузовики с пушками»
Для борьбы с экстремистами
СМИ сообщили, что российские военные базы в Средней Азии получат «грузовики с пушками». До конца 2022 года в Таджикистане и Киргизии развернут несколько подразделений, оснащенных новыми машинами.
Речь идёт о специальных машинах на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов». На них можно установить и пулемёты, и автоматические гранатомёты, и даже противотанковые ракетные комплексы.
Сообщается, что такие бронегрузовики наиболее эффективны против излюбленной боевой техники террористов — вооружённых пикапов. Российские военные называют такие машины тачанками и джихад-мобилями.
Издание «Известия» отметило, что наращивание российских сил на среднеазиатском направлении происходит на фоне роста активности экстремистов на территории Афганистана.
Отмечается, что первые бронегрузовики уже поступили на авиабазу Кант в Киргизии и на 201-ю военную базу в Таджикистане.