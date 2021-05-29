Российские военные беспилотники получат сверхточную навигацию

Сообщается, что навигационная система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров. По отдельным каналам одновременно передаётся инерциальная и спутниковая информация.

Эти разработки основаны на опыте создания бортового оборудования для самолётов и вертолётов. Системы, адаптированные под беспилотники, позволят аппаратам не зависеть от наземных ориентиров и погодных условий.

«Российская газета» уточняет, что инерциальная система навигации осуществляет общую географическую ориентировку и определение местонахождения беспилотника относительно заданной траектории или цели. В системах также предусмотрена возможность работы по GPS или ГЛОНАСС.